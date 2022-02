Curlingekteparet til OL-finale – særleg éin ting gjer at gulldraumen er styrkt

sport

Måndag vende dei til 6-5-siger over Storbritannia i OL-semifinalen for blanda lag. No ventar utan tap Italia i finalen tysdag. Dermed er det allereie klart at dei forbetrar bronsemedaljane dei fekk i førre OL.

Det blir minst sølv, men no luktar det gullet av curlingparet, som innleidde OL med eit overraskande tap.

– Stemninga er veldig bra no. Vi har eit heilt lag her som støttar oss veldig bra. No kom gutane og Pål (Trulsen, sportssjef) ned her for litt sidan, og vi føler at vi er eit større lag rundt oss her no enn vi var i starten. Alle bidreg og vi kjenner oss veldig klare, sa Nedregotten på telefon til NTB etter sigeren i semifinalen.

– Vi er nøydde til å heve oss eit par hakk frå semifinalen. Viss vi klarer å finne toppnivået vårt, blir det ein spennande og jamn kamp, sa Skaslien.

Perfekt sistestein

Ho avgjorde det heile med sistestein i den åttande og siste omgangen. Skasliens sistesteinar har vore ein snakkis i OL-turneringa. Dei har vorte berre betre og betre jo nærare laget har komme finaleplass.

– Det er det vi jobbar med i kvar turnering vi speler. Vi veit at viss ikkje sistesteinen er der, så taper vi mest sannsynlege kampen. Det er ikkje berre i OL dei steinane må sitje. Det er ei erfaring frå alle kampane vi har spelt, sa Skaslien.

Sistesteinen måndag omtaler ho som heilt perfekt.

– Det var eigentleg den steinen eg hadde lyst til å ha. Viss det var ein stein eg skulle ha for siger i siste omgang, så var det det slaga der. Eg hadde hatt det slaga tidlegare i kampen og hadde god kontroll, sa Skaslien.

– Det er eit lagarbeid bak det, understreka ho.

Snudde kampen

Bruce Mouat og Jen Dodds leidde mykje av semifinalen, men Noreg sikra seg leiinga med tre poeng i 6. omgang. Det var sjølve vendepunktet, forklarte curlingparet.

Etter at britane utlikna, avgjorde Skaslien med sistesteinen, som ho curlet perfekt inn i midten av buet.

Onsdag ventar italienske Stefania Constantini og Amos Mosaner, som vann alle dei ni grunnspelkampane sine og knuste Sverige 8–1 i semifinalen sin. Då står det om OL-gull.

– Vi hadde kontrollen det meste av kampen og spelte det beste vi har gjort heile veka. Det gjer tapet tyngre å svelgje, men dei norske spelte bra mot slutten, sa Dodds til BBC.

Nedregotten og Skaslien sa at spenningsnivået kanskje var litt høgt i starten av kampen, men at dei fekk snakka godt saman i pausen.

Det norske curlingekteparet sikra 2.-plass i grunnspelet med siger i dei fem siste kampane sine, men dei fekk ein tung start på semifinalen mot det britiske laget dei slo klart søndag.

Dårleg start

Noreg hadde sistestein i første omgang, men Skaslien bomma med ein utslagning, og britane fekk eitt poeng.

Det britiske laget gjorde det vanskeleg for Noreg òg i 2. omgang, då lykkast Skaslien med det ho prøvde på i den første omgangen. Det gav eitt norsk poeng og utlikning.

I tredje omgang slo Skaslien med sin siste stein ut tre av fire britiske steinar i buet, men Jen Dodds utnytta sistesteinen til å sikre to britiske poeng og 3-1-leiing.

Noreg hadde ei moglegheit til utslagning i jakt på fleire poeng i 4. omgang, men gjekk for det sikre og sikra eitt poeng med ei dragning. Dermed fekk britane sistesteinen igjen med 3-2-leiing.

Snuoperasjonen

I neste hadde britane sjansen til å skåre fleire poeng og rykkje frå, men Dodds kom ikkje rundt den norske guarden, og britane måtte nøye seg med å auke til 4–2.

I den 6.-omgangen viste britane for første gong alvorlege svakheitsteikn. Både Mouat og Dodds leverte dårlege steinar mot slutten av omgangen, og Noreg kunne med ei enkel dragning sikre tre poeng og vende til 5-4-leiing.

Britane byrja å merke nervepresset, og Mouat missa i forsøket på ein dobbel utslagning. Dermed kunne dei norske gjere det umogleg for britane å få meir enn eitt poeng, og med 5–5 hadde Noreg sistestein i siste omgang.

Den utnytta dei på beste vis.

