Berge-fristen nærmar seg for handballforbundet

sport

Trønderen Berge er sterkt linka til Kolstads storsatsing. Trønderklubben får eit tilsig av toppspelarar frå og med sommaren av. Så kjem det meir påfyll om halvtanna år, mellom anna Sander Sagosen.

– Det er kontakt. Du får informasjon når vi er klare til å gi han. Vi har lyst til å utvikle samarbeidet med Christian vidare, men det føreset jo at han vil, seier handballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

Under EM nyleg sa han at 18. februar er absolutt siste frist rundt avklaringa for vegen vidare for Berge. Då skal det vere styremøte i NHF.

Berge ville etter EM ikkje seie noko konkret rundt kva som ligg framfor han.

– Eg har ein kontrakt (gyldig til sommaren 2025) med forbundet eg tek omsyn til, sa han til TV3 på spørsmål om han hadde trena Noreg for siste gong.

NHF ønskjer ikkje hovudtrenarar som jobbar i klubb ved sida av landslagsarbeidet.

Noregs herrelandslag har ikkje komme seg til semifinale dei tre siste meisterskapane (VM, OL og EM). Berge vart landslagssjef i 2014.

(©NPK)