Aalesund sikra seg lokal målvakt

Larsen har vore ein del av AaFks sesongoppkøyring og har stått 45 minutt i to kampar for AaFK. Han gjorde det så godt at han vart påskjønt med ein toårskontrakt, skriv klubben på sin nettstad.

– Det er utruleg stort for meg. Å få spele for AaFK har vore ein stor draum heilt sidan pappa tok meg med på kamp for første gong som liten gut på Kråmyra, seier sisteskansen.

Sportsleg leiar i AaFK, Bjørn Erik Melland, er godt fornøgd med den nye målvakta si:

– Tor Erik har gitt eit veldig godt inntrykk på trening og i kamp i perioden han har trena med oss. Han har jobba hardt over lang tid og vist at dette er noko han verkeleg har lyst til. Med denne innstillinga er vi heilt sikre på at Tor Erik vil ta nye steg som målvakt dei kommande åra, og slik sett var det veldig naturleg å tilby han ein kontrakt, seier Melland.

