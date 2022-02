Tyske kombinertstjerner testa positivt på korona

sport

Dermed går i alle fall delar av OL-øvingane i kombinert utan fire av dei sju beste i verdscupen. Frå før er det kjent at både Jarl Magnus Riiber og estiske Kristjan Ilves mistar det første rennet. Det er sannsynleg at dei òg mistar storbakke- og lagkonkurransen.

No blir òg det tyske medaljehåpet svekt framfor normalbakkerennet 9. februar.

Frenzel ligg på 5.-plass samanlagt i verdscupen, medan Weber følgjer på 7.-plass.

Jarl Magnus Riiber møtte pressa frå karantenehotellet i Beijing fredag. Han hadde fått med seg at fleire rivalar har testa positivt.

– Det er ganske sjukt at alle dei beste kombinertløparane er nede for teljing, og då kjem desse tinga frå Seefeld. At det er der det stammar frå. Det viser litt kor håplaus situasjonen er. Når dei beste i verda ikkje kan stille til start, sa han.

Frenzel har tre OL-gull frå før. Han tok gull i normalbakkerennet i 2014, og dessutan gull i både normalbakken og lagkonkurransen i Sør-Korea i 2018. Weber skulle OL-debutere i Kina.

Frenzel og Weber deltok til liks med Riiber og Ilves i verdscuptrippelen i Seefeld like før OL. Det er høgst truleg at det er der smitten i kombinertleiren stammar frå.

Dermed er det berre verdscupleiar Johannes Lamparter, Jørgen Graabak og Vinzenz Geiger som deltek av dei sju beste i verdscupsamandraget i den første OL-øvinga 9. februar.

Graabak har samtidig fått nærkontakt-status som følgje av smittesituasjonen rundt Riiber.

Austerrikske Lamparter seglar opp som storfavoritt til å ta dei individuelle gulla i Beijing.

