Riiber om smittemarerittet: – Du blir frakta rundt som ei skikkeleg smittebombe

Fredag møtte kombinertstjerna pressa digitalt for å setje ord på situasjonen han har hamna i.

– Eg har det heilt greitt. Eg har byrja å komme meg litt over at det ikkje er mogleg å stille på første konkurranse. Det er fort vekk to døgn sidan eg fekk svar på første prøve og har sidan då rokke å planleggje litt rundt kva som skjer vidare, sa Riiber.

Beskjeden om den positive prøva fekk han onsdag morgon kinesisk tid.

– Trenaren min Jan Schmid banka på døra tidleg på morgonen. Det var dagen etter at den estiske lagkameraten min hadde testa positivt, så då hadde ein eigentleg lege den natta og tenkt at noko sånt kunne skje, sa Riiber.

– Det kom på mange måtar ikkje som eit sjokk, la han til.

I etterkant vart han frakta til eit karantenehotell med blålys.

– Det er jo litt surrealistisk, då. Du kjem inn i bilen, og han er full av klor. Du blir frakta rundt som ei skikkeleg smittebombe. Du møter folk heildekte i plastikk-klede, sa Riiber.

Torsdag vart det kjent for offentlegheita at OL-gullhåpet hadde levert positiv koronatest. Han er no isolert på eige karantenehotell.

Det heftar stor tvil rundt om han i det heile kan konkurrere under vinterleikane i Kina, det store målet i sesongen for 24-åringen.

