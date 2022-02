Lagkamerat Oftebro om Riibers positive test: – Det var eit lite sjokk

sport

Først kom beskjeden om at dei norske løparanes estiske «lagkamerat» Kristian Ilves hadde testa positivt på korona, og torsdag viste det seg at gullfavoritt Jarl Magnus Riiber hadde lidd same lagnad.

Kombinertgjengen er hardt ramma.

– Det har ikkje vore noko gøy akkurat. Eg hadde håpa at eit OL skulle vere litt annleis enn det her. Det blir eit sjokk å få dette i mitt første OL, men det er ikkje så mykje å få gjort med det, sa Oftebro til NTB og andre representantar for pressa i bitande kulde og vind på langrennsstadion i Zhangjiakou fredag.

Han var den einaste av dei fire attverande som kunne trene i dei vanlege løypene. Dei tre andre førebels friske er definerte som nærkontaktar til Riiber og måtte trene i ein spesialtilpassa «koronaløype» lenger unna.

Uro

– Når ein får beskjed om at to frå laget har testa positivt, så skaper det uro, og det har ikkje vore så mykje sportsleg det siste døgnet. Men jo fleire negative testar dei andre på laget får, jo tryggare blir vi, og då handlar det berre om å fokusere på kva vi kan gjere, og det er å førebu oss best mogleg til konkurransane. Vi må berre halde fram med å vere nøye med smittevern, konkluderer 21-åringen.

Han seier at det var eit lite sjokk å få vite om den positive testen til den estiske lagkameraten som er som ein fast medlem i det norske laget å rekne.

– Vi levde i trua på at Jarls første test var ein falsk positiv. Då beskjeden kom at også den andre var positiv, fall vi litt saman. Det var ikkje noko gøy. Då måtte eg ut på ei kveldsøkt og få bort nokre tankar. Men du får ikkje gjort noko med det.

Oftebro er førebels klar for den første konkurransen 9. februar.

– Det er synd på dei to som er direkte ramma og er smitta, men det er ei viss uvisse for oss andre òg.

Uvisse

– Fryktar du at det kan komme fleire positive testar blant dykk?

– Det er klart at det verkar som den inkubasjonstida er veldig ulik. Vi kan ikkje seie at Kristian var den som fekk det først, sjølv om han testa positivt først. Vi fryktar sjølvsagt det verste, men kjenner oss tryggare etter kvart som det kjem fleire negative svar, sjølv om du aldri kan vere sikker. Det verste var i går. Det går lettare no då eg fekk negativt svar sjølv, men du har det i bakhovudet.

Han fortel at han låg åleine på rommet og venta på nyheiter i heile går.

– Plutseleg høyrde eg banking på dørene og då skjønte eg kva som hadde skjedd.

– Vi har snakka saman vi andre og vi får trena, men det er uansett ikkje noko kjekt. Sjølv om eg ikkje er nærkontakt, så er eg åleine. Eg kjenner meg litt isolert frå dei andre.

– Kva no med det sportslege?

– Vi har mista ein som nesten er gullgarantist, men vi er gode vi fire andre òg, viss vi kjem oss til start. Jørgen var best i verda førre søndag. Vi har eit godt mannskap sjølv utan Jarl, sa Oftebro.

(©NPK)