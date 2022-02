Kombinertsjefen om mogleg Seefeld-smitte: – Skikkeleg krise

sport

Få dagar før kombinertkonkurransane startar i Beijing-OL er fire av dei største medaljekandidatane sette ut av spel med koronasmitte. Verken Jarl Magnus Riiber, Kristian Ilves, Eric Frenzel eller Terence Weber ser ut til å stille til start.

På ein pressekonferanse fredag snakka både Riiber og Noregs sportssjef Ivar Stuan om moglegheita for at smitten oppstod under den prestisjetunge Seefeld-trippelen få dagar før OL-avreise.

– Viss det er slik at det har vore noko der, er det interessant kva arrangør og dei andre kan seie. Det er vel Lasse Ottesen som kan svare på det, vil eg tru. Og det er vel veldig sannsynleg at det var noko der, det er jo siste gong dei utøvarane som er smitta har sett kvarandre. Og viss det er sånn, er det skikkeleg krise, sa Stuan.

– Vi veit jo ikkje, men som Riiber sa, er det mange punkt som er skumle, sa han.

Norske Lasse Ottesen er rennsjef for kombinert i Det internasjonale skiforbundet.

Mykje venting

Riiber-utsegnene Stuan siktar til er desse:

– Viss det stemmer at personar var smitta, var det ekstremt mykje venting i toppen på grunn av vêr og vind. Når ein går gjennom utstyrskontrollen på toppen står ein ganske lenge utan munnbind. Så det kan vere eit punkt som er mogleg, og så ein felles heis. Det er fleire punkt der, viss det eksisterte smitte der, sa det norske gullhåpet.

Stuan utdjupa òg kvifor han meiner det er krise dersom smitten stammar frå Seefeld.

– Det eg meiner med at det er krise, er at det skjer på vår eigen arena i verdscup. Viss det er sånn, så burde arrangør og FIS gå etter og teste alle som har vore i toppen av bakken der, og så finne ut kvar smitten kom frå, eventuelt avkrefte eller stadfeste om det stemmer, sa Stuan.

Spente

Deretter antyda han at det fort kan komme fleire smittetilfelle. Den austerrikske stjerna Johannes Lamparter har enno ikkje kommen til Kina.

– Vi er veldig spente på kva som skjer når Lamparter landar, sa Stuan – og la til:

– Vi har hatt veldig strengt smittevern i verdscupen, og viss det ikkje fungerer så går det jo utover tryggleiken til utøvarane. Dei er gullet vårt, og det skal vi vareta. Det er inga unnskyldning om det har skjedd ein glipp der.

