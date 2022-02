IOC: Kina har vorte ein vintersportsnasjon

sport

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) stemmer i og erklærer at Kina no offisielt har vorte ein vintersportsnasjon.

Då Kina vart tildelt vinter-OL i 2015, var det klart at det måtte gjerast eit stort arbeid for å rekruttere utøvarar til dei tradisjonelle vinteridrettane. Samtidig skulle ein stor del av dei 1,4 milliardar innbyggjarane blir gjorde interessert i vintersport.

I 2014 sette derfor IOC-president Thomas Bach og president Xi Jinping seg eit felles mål å auke interessa til å gjelde minst 300 millionar menneske.

Nokre få år seinare, i 2017, inngjekk Noreg ein avtale om å hjelpe Kina med å få fram vinteridrettsutøvarar som skulle kunne hevde seg på heimebane i 2022. Rundt 60 trenarar og leiarar vart tilsette i eit stort prosjekt, som det ifølgje ein NRK-dokumentar ikkje er så mykje igjen av i dag.

Likevel har generaldirektoratet for sport (GAS) kunngjort at nesten 350 millionar kinesarar har delteke i ei eller anna form for vintersport sidan leikane vart tildelte i 2015.

Fleire ekspertar stiller seg likevel tvilande til det offisielle biletet av Kina som vintersportsnasjon. Historikar Heather Dichter ved De Monfort University i England seier at det i mange tilfelle er snakk om folk som «av og til» har prøvd seg på snø eller is.

