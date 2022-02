Dortmund-trenaren stadfestar at Haaland mistar storkamp

sport

Det opplyste trenar Marco Rose då han møtte pressa fredag. Midtbaneprofilen Emre Can mistar òg oppgjeret mot Leverkusen, medan det berre er eit lite håp om å få stopparstjerna Mats Hummels klar i tide.

– Ingen av dei er på trening med laget i dag, to dagar før kamp, sa trenar Rose fredag.

Haaland pådrog seg ein muskelskade i 3-2-sigeren over Hoffenheim for snart to veker sidan. Sidan har ikkje Borussia Dortmund spelt kampar. No går han glipp av den viktige ligakampen i helga.

Haalands lag er toar på tabellen med 43 poeng før Leverkusen kjem på besøk. Gjestene er ligatrear og har åtte poeng opp til Dortmund.

