Aftonbladet: Ørjan Nyland høgaktuell for IFK Göteborg

sport

Det er den svenske avisa Aftonbladet som hevdar å ha sikre kjelder på at Nyland seglar opp som løysinga på IFKs målvaktproblem. Klubben har mista målvaktene Giannis Anestis og Ole Söderberg.

Ein annan norsk målvaktprofil, Sten Grytebust, skal òg ha vore IFK-aktuell, men overgangen frå FC København vart aldri noko av.

31 år gamle Nyland var inntil nyleg under kontrakt med engelske Bournemouth, men før overgangsvindauget stengde kom beskjeden om at kontrakten til målvakta var terminert omgåande.

Nyland er dermed kontraktslaus.

Samtidig vart det opplyst frå Bournemouth at nordmannen ville halde fram med å trene med klubben medan han jobbar med å bli kvitt ein leggskade.

Nyland skreiv under for Bournemouth i august i fjor, og han spelte berre tre kampar for «The Cherries» i dei seks månadene han var i klubben.

(©NPK)