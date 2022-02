United-manageren fåmælt om Greenwood-saka

sport

United møter Middlesbrough på Old Trafford fredag. Då står igjen det sportslege i søkjelyset etter at valdssaka som involverer Mason Greenwood har stole overskriftene den siste tida.

På pressekonferansen på torsdag sa manager Rangnick svært lite om politietterforskinga som er i gang rundt ein av stjernene til klubben.

– Vi har hatt ei god og normal veke med trening. Fem økter, inkludert den i dag. Det har sikkert vore eit tema i spelargruppa, men dei er alle menneske. Mason var ein del av gruppa fram til pausen. Det har vore ei fin treningsveke, og no gler vi oss til kamp, sa tyskaren på spørsmål om Greenwood-saka har vore forstyrrande for han sjølv og laget.

Greenwood er sikta for vald og valdtekt av ei kvinne. Han vart onsdag lauslaten mot kausjon etter å ha vore i varetekta til politiet i fleire dagar.

Endra meining

På pressekonferansen på torsdag vart Greenwood-saka i lita grad nemnt. Manager Rangnick fekk rett nok spørsmål om ho spelte ei rolle då midtbanespelar Jesse Lingard ikkje enda opp med å byte klubb i overgangsvindauget.

– For tre veker sidan ville ikkje Jesse gå, deretter endra han meining. Eg hadde ein prat med han for ti dagar sidan. Eg forstod kvifor han ville dra for å få speletid med tanke med framtida, også med tanke på VM, svarte United-sjefen.

– Då sa eg at dersom han fann ein klubb han ville spele for, og klubbane finn ei løysing, ville eg la han gå. Men med den utviklinga vi har sett dei siste dagane, endra ting seg litt, sa han.

Rangnick hevda vidare at United-leiinga heller ikkje klarte å semjast med ein annan klubb om det økonomiske rundt ein Lingard-overgang.

– På eit tidspunkt måtte vi bestemme oss saman med styret. Vi bestemte oss for å behalde Lingard ut sesongen, sa Rangnick.

Pogba tilbake

Til kampen på fredag stadfesta tyskaren at skadeplaga Paul Pogba er aktuell igjen.

– Pogba er del av gruppa. Han kan til og med vere i startoppstillinga, sa Rangnick.

Spissen Edinson Cavani er innvilga to ekstra dagar heime i Sør-Amerika og er ikkje aktuell. Det er heller ikkje Victor Lindelöf, som har vore sjuk heile den siste veka.

Lingard har òg bede om å få nokre dagar for å få hovudet på rett plass etter skuffelsen over å ikkje finne seg ein ny klubb måndag. Det ønsket er innvilga, ifølgje Rangnick.

(©NPK)