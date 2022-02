Solevåg droppar medaljemoglegheit i OL

sport

Til Sunnmørsposten seier han at han heller vil prioritere verdscuprenna i Garmisch-Partenkirchen som kjem like etter at OL er over.

– Nei, eg stiller ikkje i lagkonkurransen. Eg dreg tilbake dagen etterpå for å fokusere på dei to neste renna i verdscupen … Eg hadde nok køyrt lagkonkurransen elles, men no blir verdscupen eit naturleg fokus, seier han til avisa.

Den einaste OL-øvinga for hans del vil då bli slalåmrennet 16. februar, før han set kursen mot Tyskland og verdscuprenna. Solevåg ligg på 2.-plass, 37 poeng bak leiande Lucas Braathen, i slalåmsamandraget i verdscupen.

Sunnmøringen var med på laget som vann VM-gull i fjor. Den gong bestod laget av Solevåg, Thea Louise Stjernesund, Kristina Riis-Johannessen, Kristin Lysdahl og Fabian Wilkens Solheim. Riis-Johannessen er heller ikkje med i øvinga under OL i år etter at ho bestemde seg for å leggje skia på hylla i slutten av november.

I 2018 var Solevåg òg med og tok OL-bronse i øvinga.

