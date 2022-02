Riiber testa positivt for korona i OL: – Verste dagen eg har hatt som trenar

sport

Olympiatoppen stadfesta smittetilfellet i ei pressemelding ved 13-tida torsdag. Også Riibers kontrollprøve er positiv.

Dermed ryk den første konkurransen 9. februar, medan også resten av OL-deltakinga til eit av Noregs aller største gullhåp heng i ein tynn tråd.

Riiber må no levere to negative prøvar før han er aktuell for å konkurrere i Kina.

– Det er ein ganske absurd situasjon å vite at Jarl ikkje er på plass i den første konkurransen i OL, i alle fall. Vi har hatt eit smitteregime i to år, og har eigentleg berre stramma det hardare og hardare til. Det er brutalt, sa sportssjef Ivar Stuan då han møtte media.

– Eg har snakka med Jarl, og han er vel den som tek det best av oss alle. Vi som er rundt har ein ordentleg tøff kveld i Beijing framfor oss, sa han.

Det norske kombinertesset har tidlegare vore definert som nærkontakt av den smitta estlendaren Kristjan Ilves, som testa positivt i Beijing. Ilves reiste til Kina-OL saman med det norske laget.

– Vi frykta det verste i går etter at vi opplevde det med Kristjan (Ilves), sa Stuan og la til at «helvete braut laus» då den positive virustesten til estlendaren vart kjend.

Kjensleladd

Sportssjefen kjempa med kjenslene då han skulle setje ord på situasjonen kombinertleiren har hamna i.

– Eg trur dette er den verste dagen eg har hatt som trenar, sa Stuan.

Samtidig skrytte han av hovudpersonen.

– Det er ein fantastisk idrettsutøvar og gut som gjer alt rett. Så er han uheldig, som han har vore i store delar av karrieren. Eg har stor respekt for Jarl, og dette unner eg han ikkje, sa sportssjefen.

Han understreka at Riiber kjenner seg i fin form og oppfattar seg sjølv som frisk. Stuan opplyste at kombinertstjerna truleg blir flytta til eit karantenehotell i OL-byen fredag. Der er målet at det blir lagt til rette for at han kan trene.

Riiber sjølv synest å ta det heile med humør.

– Gullet er deira, skreiv han på Instagram, følgd av eit blinkefjes, like etter at smittesituasjonen var stadfesta.

Reisetrøbbel

Olympiatoppen stadfestar at smitten vert sett i samanheng med reisa. I tillegg til Riiber vart òg lagkameratane Espen Andersen og Espen Bjørnstad tidleg rekna som nærkontaktar av Ilves.

Det hadde ikkje samanheng med plassering på flyet, men at dei oppheldt seg saman før reisa. Estlendaren sat ikkje saman med dei norske utøvarane.

Regelverket seier at nærkontaktar skal identifiserast 48 timar tilbake i tid frå første positive test. Det gjer at skiskyttarane Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø, og dessutan snøbrettkøyraren Mons Røisland, blir nærkontaktar av Riiber.

Det same er òg friskikøyrar Johanne Killi, hoppar Anna Odine Strøm og kombinertprofilen Jørgen Graabak. Den einaste i kombinertleiren som ikkje har nærkontakt-status er Jens Lurås Oftebro.

– Vi meiner vi har eit godt bilete av situasjonen, og at vi har identifisert dei aktuelle nærkontaktane. Det som er viktig no, er at alle er svært nøye med smitteverntiltaka, og er ekstra forsiktige framover. Viruset er lumskt, og vi gjer det vi kan for å setje ein stoppar for vidare spreiing, seier sjefslege for OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud.

Må ete på rommet

Nærkontakt på fly til OL blir definert som personar som sit to sete rett føre, to sete rett bak og eitt sete til kvar side for den som testar positivt. Alle utøvarane som er definerte som nærkontaktar, sat på businessklasse på flyet, det vil seie at det er romslegare plass, og at passasjerane sit i ein liten bås.

Status som nærkontakt varer i sju dagar frå siste kontakt med personen som testa positivt.

Dei som er definerte som nærkontaktar kan trene som normalt og førebu seg så lenge dei leverer negative testar. Dei må halde to meters avstand til andre, reise med eigen transport og ete på eige rom i tillegg til å bli testa to gonger om dagen.

Jarl Magnus Riiber og resten av kombinerteliten skulle konkurrert for første gong under vinterleikane i Kina onsdag 9. februar. Deretter er det nye individuell konkurranse i storbakken 15. februar, medan lagkonkurransen følgjer to dagar deretter.

