Riiber har testa positivt for korona i OL – nye nærkontaktar identifiserte

Olympiatoppen stadfestar smittetilfellet i ei pressemelding.

Også Riibers kontrollprøve er positiv. Dermed hengjer OL-deltakinga til eit av Noregs aller største gullhåp i ein svært tynn tråd.

Riiber må no levere to negative prøvar før han er aktuell for å konkurrere i Kina.

Det norske kombinertesset har tidlegare vore definert som nærkontakt av den smitta estlendaren Kristjan Ilves, som testa positivt i Beijing.

Ilves reiste til Kina-OL saman med det norske laget.

Olympiatoppen stadfestar at smitten vert sett i samanheng med reisa. I tillegg til Riiber vart òg lagkameratane Espen Andersen og Espen Bjørnstad tidleg rekna som nærkontaktar av Ilves. Det same vart skiskyttarane Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø, og dessutan snøbrettkøyraren Mons Røisland.

No er det klart at også friskikøyrar Johanne Killi, hopper Anna Odine Strøm og kombinertprofilen Jørgen Graabak har fått nærkontakt-status.

