Premier League flytta koronautsette kampar – Ødegaard-oppgjer tilbake i terminlista

sport

Det opplyser den engelske toppdivisjonen torsdag.

Det er onsdag 23. og torsdag 24. februar som skal nyttast til å få spelt fleire av oppgjera som den siste tida har vore sett på vent.

Blant klubbane som har fått ein ny kamp inn i terminlista si, er Martin Ødegaards Arsenal. Heimekampen mot Wolverhampton skal spelast torsdag 24. februar med kampstart klokka 20.45 norsk tid.

Dagen i førevegen tek mellom anna Liverpool imot Burnley heime på Anfield. Den kampen byrjar òg 20.45. Dei utsette oppgjera Burnley-Tottenham og Watford-Crystal Palace byrjar eit kvarter tidlegare.

Over 20 kampar vart førre månad utsette i Premier League som følgje av at ei rekkje klubbar vart ramma av smittetilfelle. No synest situasjonen å ha roa seg. Førre veke testa berre eit titals personar koronapositivt blant spelarar og støtteapparat.

(©NPK)