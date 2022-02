Nytt tap for Noregs curlingduo i Beijing-OL

sport

Det canadiske laget beståande av John Morris og Kaitlyn Lawes vann OL-gullet i Pyeongchang. No har Morris fått med seg Rachel Homan som makkar.

Canada tapte sin første kamp i OL for Storbritannia tidlegare torsdag, men slo tilbake mot norske Skaslien og Nedregotten.

Det var mange steinar inne i buet i den første omgangen, men Skaslien leverte ein god sistestein som gav to norske poeng. I den andre omgangen sette Nedregotten ein svak sistestein. Det la grunnlaget for at canadiarane kunne ta fire poeng og ta føringa i kampen med 4–2.

Litt betre spel følgde av den norske duoen i den tredje omgangen, men ein svak sistestein frå Skaslien gav berre eitt poeng og redusering til 3–4.

Canada fekk berre eitt poeng i den fjerde, men leidde 5–3 halvvegs. Det norske laget utlikna til 5–5 med to poeng i den femte omgangen, og i den sjette omgangen var Skaslien og Nedregotten heldige då Canada berre fekk eitt poeng.

Ein dårleg sistestein av Nedregotten gjorde at Noreg enda opp med å ta eitt poeng i den sjuande, men canadiarane fekk tilbake fordelen med sistestein i åttande omgang.

I den åttande omgangen tok Canada det viktige poenget som gav siger 7–6.

Tidlegare på dagen sikra Nedregotten/Skaslien sin første siger i OL med 11–6 over USA. Dei innleidde turneringa med 6-7-tap for Tsjekkia onsdag.

Nedregotten og Skaslien tok VM-sølv i fjor og er blant gullkandidatane i OL. I 2018, då den blanda konkurransen debuterte som OL-grein, vart det bronse på det norske ekteparet.

Fredag er Italia motstandarar.

(©NPK)