Meir smitteuro i OL: Thingnes Bø og Tandrevold moglege nærkontaktar

Det opplyser Olympiatoppen i ei pressemelding.

Dei to skiskyttarane Thingnes Bø og Tandrevold har nærkontaktstatus inntil det er gjennomført kontrolltest av den moglege smittekjelda, blir det opplyst.

Det betyr at ein person på flyet har levert positiv koronaprøve, og landslagslegen Ola Berger ville ikkje avkrefte eller stadfeste om det betyr at det er meir smitte i den norske OL-troppen.

– Blir ikkje overraska lenger

Thingnes Bø deltok ikkje på pressekonferansen på torsdag som følgje av situasjonen. På plassen hans sat i staden landslagslege Berger.

Pressekonferansen var før den første konkurransen for skiskyttarane, blanda stafett laurdag.

– Ein blir ikkje overraska lenger. I førebuingane våre får ein opptrening på at alt kan skje. At det skulle skje ting her, var vi førebudde på. Vi ser positivt på det enn så lenge, sa Tarjei Bø om situasjonen.

– Han sa det var litt kjedeleg på rommet, men han var positivt innstilt, sa Bø om bror sin.

ikkje alvorleg

Om dei to får status som nærkontaktar, får det ingen alvorlege konsekvensar for utøvarane. Dei kan trene som normalt og førebu seg til OL-starten så lenge dei leverer negative testar.

– Dei kan trene og konkurrere som vanleg, men skal halde to meters avstand til andre, køyre eigen transport og ete på rommet sitt. Nærkontaktar blir testa to gonger dagleg, har sjefslege Aasne Fenne Hoksrud i den norske OL-troppen uttalt.

