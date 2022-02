Kari Fasting fekk IOC-pris

sport

Fasting er tildelt IOC-prisen «IOC Women and Sport Award» for Europa i 2021.

Den internasjonale olympiske komiteen gir kvart år prisen til ein person eller organisasjon per kontinent. I tillegg blir det valt ein verdsvinnar som har gjort ein særskild innsats for å fremje kvinners interesser i idrett.

– På vegner av Idrettsstyret og norsk idrett vil eg gratulere Kari Fasting med denne prestisjetunge prisen. Dette er ei internasjonal anerkjenning av Fastings viktige arbeid for ein meir likestilt og rettferdig idrett, seier idrettspresident Berit Kjøll.

– Fasting har vore, og er, ein forkjempar for likestilling og førebygging av trakassering og overgrep i idretten sidan ho vart ein del av landslaget i friidrett på 1960-talet. Arbeidet og hennar sterke engasjement med å fremje moglegheiter for kvinner i idretten, som mentor, forskar og talsperson, har vore medverkande til å endre politikk og normer som over tid har bidrege til ein meir likestilt idrett, ikkje berre i Noreg, men også globalt, seier ho.

Vinnarane av prisane vart offentleggjorde under IOCs sesjon som går føre seg i Beijing i forkant av vinterleikane. Japanske Hashimoto Seiko, vart vinnaren av verdsprisen for 2021.

