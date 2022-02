Johaug om duellen mot svenskerivalen: – Ho er storfavoritt!

sport

Medan svenskane og Karlsson har vore på plass rundt skianlegget i Zhangjiakou i ei veke allereie, fekk Johaug og dei andre norske løparane reisa utsett etter koronasmitten i den norske leiren.

Ikkje minst har svenskane vore opptekne av den fordelen det har gitt Sverige, og Frida Karlsson har òg vore inne på temaet.

Johaug vedgår at oppladinga ikkje har vore optimal, men viste under pressemøtet på torsdag i deltakarlandsbyen at ho heller ikkje var som eit skjelvande ospelauv.

Der fekk vi sjå ein veteran som hadde nervane under kontroll, og som er klar for å jakte det første individuelle OL-gullet sitt under skiathlonen på laurdag.

Ho tillét seg ein liten fleip då spørsmålet om forskjellen i opplading omgåande kom på banen.

Og det i den spesielle situasjonen at Johaug framleis ikkje hadde gått ein einaste meter i OL-løypene.

– Det er ei kjempeulempe! Det er klart at Frida er storfavoritt sidan ho har vore her veke. Eg veit ikkje heilt kva eg går til enno. Eg har ikkje fått prøvd løypene, eg skal på stadion etterpå, sa Johaug.

Rutine

Johaug la til at ho uansett tek med seg mykje rutine og erfaring frå tidlegare, og ikkje minst at ho har gått mange skirenn.

– Eg tippar at dette skal gå bra, og når eg kjem på stadion og får gått igjennom løypene, så er det ikkje så mykje som skal til før eg er klar.

– Det er nokon som påpeikar at du ikkje har fått ut potensialet i dei få skirenna du har gått tidlegare i sesongen?

– Eg føler at eg har fått trena veldig bra i Seiser Alm. Vi har vore der i tre og ei halv veke og har lada opp. Eg føler at eg har teke eit steg opp mot der eg var før jul. Det er i alle fall kjensla, og så får eg sjå om vi får ut det i konkurransane. Det er sjølvsagt ikkje den beste løysinga at vi kjem så tett opp til den første konkurransen, men når situasjonen er som den er, må vi berre gjere det beste ut av det. Vi må fokusere på oss sjølve og gjere vårt beste.

Forventning

Johaug seier at ho veit godt at det er venta at ho skal hente fire gull på dei fire distansane ho skal vere med på. Sjølv insisterer ho på at draumen er å hente eitt.

Kanskje er sjansane større seinare i meisterskapen enn laurdag, oppladinga teken i betraktning.

– Eg ser mest fram til 10- og 30-kilometeren i klassisk, men eg skal gjere mitt beste i skiathlon òg.

Ho er klar på at det ikkje er nokon ideell situasjon laget har komme opp i.

– Det var ikkje dette som var meininga. Vi skulle eigentleg ha vore her ei veke no og gjort oss kjent med omgivnadene og løypa. Men dette er noko fekk gjort noko med, og då må ein gjere det beste ut av dei moglegheitene vi har.

Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga er dei to siste norske jentene på startstreken. Dei to andre løparane som var aktuelle for distansen, er begge koronafast i Italia. Det gjeld Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng.

