Idretten og frivilligheita får 250 millionar kroner i straumstøtte

Det opplyser kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til TV 2.

– Idretten og det frivillige er blant dei mange som no lid av straumprisane. Men det som er spesielt i idretten, er at det er lag og foreiningar over heile landet som blir drivne på dugnad og har lite pengar, seier Trettebergstuen.

Tidlegare i vinter vart det kjent at idretten og frivilligheita kom til å få straumstøtte. Torsdag vart det klart kor stor potten blir. Pengane skulle gå til frivillige organisasjonar som skal fordelast i kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg straumpris i desember på over 70 øre per kilowattime (kWh).

