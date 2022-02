IOC-Bach lovar Peng-møte under OL

sport

Det sa han på ein pressekonferanse torsdag.

Bach sa i januar at han ville møte Peng under opphaldet sitt i Kina i samband med leikane, og han forsikra torsdag om at det framleis vil skje.

– Eg er veldig glad og takksam overfor Peng Shuai, sa han på ein pressekonferanse.

Peng skal ifølgje nyheitsbyrået DPA tre inn i koronabobla for å møte Bach.

– Når alle prosedyrane er gjennomførte, skal vi møtast, seier han.

Tennisspelaren forsvann frå offentlegheita i fleire veker i november etter at ho skulda ein tidlegare kinesisk toppolitikar for å ha gjort seg skuldig i seksuelle overgrep mot henne gjennom fleire år.

Seinare stod Peng fram i offentlegheita og trekte tilbake skuldingane og sa ho hadde vorte misforstått.

Tennisorganisasjonen til kvinnene, WTA, er likevel framleis bekymra for situasjonen hennar, og ingen derfrå har vore i direkte kontakt med henne sidan i fjor haust.

