Granerud ut mot Graff framfor OL-starten: – Vil ikkje ha noko med han å gjere

Utspelet frå Granerud kjem nokre dagar etter at det vart kjent at fleire utøvarar og leiarar i Noregs OL-tropp gjorde det klart at dei ikkje ønskte Graff som mediekontakten sin under OL i Kina.

På eit pressemøte før den første konkurransen utdjupa Granerud kvifor.

– Han oppførte seg på ein måte overfor oss utøvarar i haust som i alle fall har gjort at eg har gitt beskjed om at eg ikkje ønskjer å ha noko meir med han å gjere, sa Granerud, med tilvising til Graffs rolle under den betente konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Skiforbundet.

Asker-hopparen seier at han er skuffa over måten Graff har behandla dei på.

– Det var vel nokre framgangsmåtar som eg ikkje opplevde at var i samsvar med ein som i utgangspunktet skal jobbe for deg. Eg kjenner at eg blir litt sur. Eg vart ekstremt skuffa over måten han oppførte seg overfor utøvargruppa.

Asker-hopparen fekk støtte frå Robert Johansson, medan Marius Lindvik valde å ikkje gi nokon kommentar.

Til VG seier Graff at han ikkje skjønner kvar kritikken stammar frå.

– Det er heilt umogleg å vite kva det vert sikta til og derfor vanskeleg å kommentere. I samband med hoppsaka sist haust hadde eg ikkje kontakt med nokon av hopparane, og ingen har sagt noko, seier Graff til avisa.

Han legg likevel til at han trur det er ein enkeltepisode det blir sikta til, men at situasjonen raskt vart avklart, og at det ikkje bør liggje noko dramatikk rundt det.

