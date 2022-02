Ashley Cole inn i Evertons trenarteam

sport

Lampard og Cole kjenner kvarandre godt frå tida som lagkameratar i Chelsea. No skal dei igjen jobbe saman.

41 år gamle Cole avslutta karrieren i 2019 etter ein kort periode som spelar under Lampard i Derby. Engasjementet han no har fått i Everton, skal kombinerast med jobben som assistenttrenar for det engelske U21-landslaget.

– Eg er svært fornøgd med å få Ashley som del av trenarteamet mitt. Alle kjenner den fantastiske spelarkarrieren hans og alt han har oppnådd i idretten, seier Lampard.

Chelsea-legenda vart tilsett som Evertons nye manager måndag denne veka. Sidan er spelarstallen forsterka med mellom anna Tottenhams Dele Alli og Manchester Uniteds nederlandske midtbanespelar Donny van de Beek.

– Eg vart begeistra då Frank bad meg jobbe med han i Everton. Dette er ei strålande moglegheit i ein fantastisk klubb, og eg kjem hit for å jobbe hardt og prøve å bidra til å bringe suksess til Everton, seier Ashley Cole.

Everton ligg på 16.-plass i Premier League. Berre fire poeng skil ned til Newcastle under streken.

