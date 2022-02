Wada ser bort frå manipulering av blodprøvar under Beijing-OL

sport

Etter OL i Sotsji vart det avslørt at russiske utøvarar deltok i eit statsstøtta dopingprogram, der mellom anna positive dopingprøver vart bytta ut med negative under leikane i 2014.

Noko liknande kjem ikkje til å skje i Beijing, sa Wada-direktør Olivier Niggli på ein pressekonferanse onsdag.

– Vi har observatørar i laboratoriet og ein ny leverandør av prøveflaskene, sa Niggli.

Leikane i Beijing blir òg første gong det blir brukt ein ny testmetode med bloddropar som blir tørka på eit spesielt filterpapir og deretter analyserte.

– Det er ein ny teknikk, og den gir ei rekkje føremoner for effektiviteten i kampen mot doping, sa Niggli.

Russland har vorte straffa fleire gonger av Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) for brot på dopingreglane, seinast i 2020.

Derfor vil Russland, som under leikane i Pyeongchang i 2018, ikkje kunne stille som land i OL i Beijing. Russiske utøvarar får derimot løyve til å konkurrere under nøytralt flagg. Dei går under namnet ROC (Russlands OL-komité).

(©NPK)