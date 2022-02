Tårevåt og emosjonell Iversen framfor OL-starten

sport

I den kalde vinden frå nordvest ispedd 15 sure kuldegrader vart auga ekstra fylt av vatn, og det er ikkje alltid sjølvsagt når han må snakke med pressa.

Iversen var kort og godt rørt.

– Det er sjeldan eg har vore så glad for å sjå dykk som eg er no. Det har vore ei spesiell opplading for alle, og eg har vore ein tur heim. Eg er berre letta og glad og gler meg til å komme i gang. Dette blir godt, seier trønderen i langrennsanlegget som er bygd opp på rundt 1700 meters høgd vel tjue mil nord for sjølve OL-byen Beijing.

Positive koronatestar på OL-uttekne Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng under høgdesamlinga i italienske Seiser Alm sette ein støkk i troppen. Avreisa for dei som unngjekk smitte, måtte utsetjast, og då dette intervjuet vart gjort var gjengen hans framleis nokre timar unna OL-leiren i Zhangjiakou.

Lette

– Kva er det som skaper så mykje kjensler?

– Når du går mange dagar meir eller mindre i angst og ventar på resultat av prøvar … berre det å sleppe det. Du blir letta. Endeleg er vi i gang. Slik trur eg løparane vil kjenne det òg. Sjølv om det langt frå har vore ei optimal opplading, så kan det gi ein liten «boost» som gjer at vi stiller sterkare enn vi elles ville ha gjort.

Sjølv om løparane går glipp av tid til akklimatisering – langrennskvinnene skal i gang med skiathlon kommande laurdag – har Iversen trua på at det ikkje vil bli ein altfor stor ulempe.

– Dette er toppidrettsutøvarar som er flinke til å gjere noko med det dei kan gjere noko med. No har det gått ein del energi på ting vi ikkje kan gjere noko med. Det kostar å avgrense det energisluket.

– Svenskane har vore her i nesten ei veke. Kva vil det seie i kampen mot deira Frida Karlsson og Ebba Andersson?

– Therese kjem hit sterkare enn nokosinne. Ho er glad for å vere her og presterer sikkert betre enn om ho ikkje hadde hatt dette styret. Det var litt fleipete sagt, men Therese er godt førebudd. Det einaste minuset er at det blir nokre færre dagar til tidsomstilling, men det har dei prøvd å gjere noko med i dagane før dei drog. Dei er veldig letta og glade over å vere her, og den plussen tel meir enn at det blir færre dagar med tidsomstilling.

Flink

Iversen har sagt det før òg, men gjentek det gjerne. Han meiner at den norske OL-favoritten har vorte sterkare av at ho vart utestengd for doping i to år.

– Therese er ho på laget som er flinkast til å få dei andre til å tenkje at dette er noko vi ikkje får gjort noko med. Therese førebudde seg så godt ho kunne under fantastiske treningsforhold i Seiser Alm.

Både Iversen og Johaug frykta det aller verste då meldinga om den første positive koronaprøva til sprinttrenar Arild Monsen kom.

– Den største utfordringa har vore å minne meg sjølv på at dette kan eg ikkje få gjort så mykje med. Då eg landa på Værnes og fekk telefon frå Espen (Bjervig) om at Arild hadde testa positivt, er det på ein måte slik at alt raknar. Men, ja, ja, sånn vart det. No er vi her, og det kjennest godt.

