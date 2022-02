sport

Begge utøvarane er OL-veteranar og har teke fleire medaljar i vinterleikane.

– Vi har fått to flotte representantar for norsk idrett til å bere flagget under opningsseremonien i Beijing 2022. Maiken og Kjetil har med si lange fartstid i den internasjonale toppen i kvar sine idrettar vore gode ambassadørar for norsk idrettskultur. Det var under Tokyo 2020 at det for første gong var ein kvinneleg og ein mannleg flaggberar frå kvar nasjon, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

(©NPK)