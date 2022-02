Frölunda kvittar seg med indianaren i ny klubblogo – blir skulda for plagiat

sport

Frölunda har sidan 1995 hatt ein logo med ein indianar i full fjørpryd. Den skal i september erstattast av ein ny. Bakgrunnen er at klubben frå før har måtta skifte namn fordi svensk lovgiving ikkje lenger tillèt han å heite Frölunda Indians.

Etter omtrent halvtanna år med planlegging vart det nye emblemet omsider vist fram onsdag, men diskusjonen etterpå vart neppe slik klubbleiinga hadde sett føre seg.

Det vart nemleg raskt påpeika frå eigne supporterar og resten av Hockey-Sverige at logoen liknar mistenkjeleg mykje på klesmerket til den tidlegare alpinprofilen Frida Hansdotter.

I sosiale medium haglar skuldingar om plagiat. Hansdotter ser òg likskapen mellom dei to logoane.

– Det er litt morosamt at vi har kunna inspirere Frölunda, men eg er samd i at han er veldig lik. Mange har reagert og høyrt frå seg om det. Vi har ein intern dialog no om korleis vi skal ta omsyn til dette, seier ho til Aftonbladet.

Mats Rosseli Olsen har spelt for Frölunda i SHL sidan 2011/12-sesongen.

