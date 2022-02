Favorittfall aukar norske OL-sjansar: – Kjedeleg

sport

Den suverene verdscupleiaren Kramer blir ikkje å sjå under leikane i Beijing etter at ho testa positivt for korona i helga. Også Jacqueline Seifriedsberger (10.-plass i verdscupen) mistar leikane i Kina.

– Det er kjedeleg for dei, sa Opseth til NTB då ho møtte pressa onsdag.

– Eg kjenner veldig med dei og skulle helst sett at dei var her på startstreken med oss. Det er mykje morosamare å konkurrere når alle er med, men det er sånn det er no, forklarte ho.

Viss ein ser på verdscupen samanlagt for dei kvinnelege hopparane, er det berre fem utøvarar framfor Silje Opseth på lista som skal delta i OL.

Holeværingen har tre pallplassar så langt i verdscupen denne sesongen og uttalte før sesongen at OL-gull er målet.

– Det er framleis ambisjonen, gjentok Opseth.

Opseth var med i sitt første OL i Pyeongchang i 2018 som 18-åring. Då vart det 16.-plass i rennet som vart vunne av Maren Lundby.

Laurdag skal Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth i aksjon i normalbakken i Zhangjiakou.

(©NPK)