Bjervig om Krüger i OL: – Har ikkje gitt oss

Krüger var den siste av tre løparar som fekk påvist koronasmitte under høgdesamlinga som vart avslutta i Seiser Alm 26. januar.

Krüger er framleis koronafast i Italia, og han kan tidlegast komme seg heim til Noreg i slutten av denne veka.

To representantar frå Skiforbundet er på plass i Seiser Alm får å ta vare på Krüger og dei to smitta kvinneløparane, Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng.

Det er fleire skjer i sjøen før ei eventuell reise kan bli ein realitet.

Fri

– Vi er vande til regelen om at når du er ferdig med karantenen, så er du fri. Slik er det ikkje her. Her er det andre CT-verdiar enn det vi er vande med i Europa. Det vi gjer no, er at vi analyserer CT-verdiane heile tida. Viss dei ikkje bevegar seg oppover, kan ein heller ikkje dra hit, seier Bjervig.

Han seier at løparar blir melde på dagen før renn og at dei seinast må vere på plass tre dagar før rennet går.

– Du må først ha ein negativ test og deretter fire negative testar til i dei neste døgna. Til saman må du ha fem negative testar. Men det er mange som har testa positivt når dei har komme hit.

Avgjerda om OL-tur må takast snart.

– Vi har ikkje gitt oss, men må til slutt bestemme oss og eventuelt få bytt inn nokon, seier Bjervig.

Sikker

Landslagstrenar for menn, Eirik Myhr Nossum, er sikker på at Krüger hadde hatt noko i OL å gjere med tanke på både høgda over havet og løypeprofilane. Nossum trena på stadion i Zhangjiakou onsdag saman med dei sju herreløparane som er på plass i OL-bobla.

– Krüger hadde vore bra her han. Det er eg nokså sikker på.

– Kor optimistisk er du med tanke på at han kan komme hit?

– Eg er alltid realist, og eg trur at det er ein sjanse. Men det er for tidleg å seie noko sikkert om det. Eg gir meg ikkje før vi har prøvd. Han blir heile tida testa, seier Nossum.

