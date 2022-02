NFL-stjerna Brady stadfestar: set karrierepunktum

sport

Det stadfestar 44-åringen sjølv via Instagram. Det har dei siste dagane herska spekulasjonar om at det gjekk mot slutten for Bradys imponerande karriere, særleg etter at firmaet hans, TB12sports, takka han for innsatsen gjennom «22 utrulege sesongar».

Brady er allment anerkjent som den beste i amerikansk fotball i historia. Han vann sju superbowltitlar og vart kåra til mest verdifulle spelaren i superbowl fem gonger.

Aller mest imponerande var det kanskje at han klarte å vinne tittelen igjen etter ikkje å ha fått ny kontrakt i New England Patriots i 2020. Han vart NFL-meister igjen på første forsøk med Tampa Bay Buccaneers som 43-åring.

(©NPK)