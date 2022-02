Medium: Greenwood blir òg mistenkt for drapstruslar

sport

Det melder britiske medium, blant dei Sky Sports og BBC.

Greenwood vart søndag arrestert av politiet i Manchester etter at ei kvinne skulda han for vald og valdtekt. Tysdag vart det klart at politiet også mistenkjer han for seksuelt overgrep og drapstruslar. Det er ikkje kjent om det er mot same kvinne.

Politiet i Manchester skriv i ei pressemelding at dei etter avhøyra dei siste dagane, har valt å utvide siktinga.

– Han held fram med å bli avhøyrt etter at vi har fått ei forlenging til i morgon (onsdag). Som følgje av avhøyr så langt, har han blitt ytterlegare sikta for mistanke om seksuelt overgrep og drapstruslar, seier politiet ifølgje magasinet The Athletic.

Greenwood har enno ikkje uttalt seg offentleg om skuldingane mot han.

Det var i morgontimane søndag at kvinna la ut bilete og ein video i sosiale medium, der ho skulda han for å ha slått og skadd henne. Greenwoods klubb, Manchester United, var tidleg ute og sa dei skulle sjå nærare på saka. Litt seinare vart det klart at klubben suspenderer Greenwood frå treningar og kampar «inntil vidare».

Måndag vart det elles klart at utstyrsgiganten Nike suspenderer avtalen sin med 20-åringen.

