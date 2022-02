Barmen held fram i AaFK

sport

«Vi kan med glede kunngjere at Kristoffer Barmen har sagt ja til å spele i Eliteserien for AaFK i 2022 etter at han bestod den medisinske testen i dag tidleg», fortel klubben på sin nettstad.

Barmen fekk elleve kampar og skåra to mål for Aalesund i fjor. Midtbanespelaren har spelt 202 kampar og skåra 26 mål på øvste nivå for Brann.

Barmen er glad for å ha underteikna ein ny kontrakt, og han gler seg til å bidra for dei oransje i Eliteserien.

– Det er kjempeartig å vere tilbake, for eg kjenner jo gutane veldig godt. No gler eg meg til å starte eit nytt prosjekt med dei, seier Barmen.

