AP med kjempetru på norsk OL-suksess

Amerikanske Associated Press publiserer medaljespådommen sin tre dagar før OL-elden vert tend, og som mange andre trur byrået at Noreg blir nasjonen som stikk av med flest gull i Beijing.

Analysen gir 20 gull, åtte sølv og elleve bronsemedaljar – totalt 39 medaljar. Det held til ei tangering av medaljerekorden som vart sett i Pyeongchang for fire år sidan (14-14-11), og det vil vere klar gullrekord for ein nasjon i eitt vinter-OL.

AP spår at Johannes Høsflot Klæbo blir OL-konge i langrenn med fire gull-, éin sølv- og éin bronsemedalje. Byrået trur òg at skiskyttarane gjer stor suksess med tre gull og to sølv til Tarjei Bø og tre gull og ein bronse til Marte Olsbu Røiseland. Dette inkluderer stafettar.

I alt trur nyheitsbyrået på åtte norske gull i langrenn, seks i skiskyting, to i kombinert, eitt i alpint, eitt i hopp og eitt i curling.

