Vipers signerte svensk landslagsstjerne

sport

Fredag melde TV 2 at Vipers nærma seg fleire stjernespelarar, blant dei Roberts. Måndag vart Roberts stadfesta klar for klubben på Instagram-kontoen til sørlandslaget.

31-åringen kjem frå den svenske klubben Sävehof. Dei spelte mot Vipers i Meisterligaen 9. januar, der Vipers vann heile 42-23.

– Det kjennest som eit bra alternativ for meg. Vipers er eit bra lag, og eg har sjølv møtt dei her for nokre veker sidan, der det enda med stortap, seier Roberts om overgangen.

Ho blir den tredje svenske spelaren i Vipers. Frå før spelar Isabelle Gulldén og målvakt Evelina Eriksson for den regjerande meisterligavinnaren.

Roberts er ei av dei største stjernene på det svenske landslaget og kom med på OLs stjernelag etter turneringa i Tokyo i sommar.

(©NPK)