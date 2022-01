Tottenham forsterkar laget med Juventus-duo

sport

Det stadfestar Juventus i sosiale medium og på nettsidene sine måndag.

Kulusevski har spelt for Juventus i halvannan sesong etter overgangen frå Atalanta. No går ferda vidare til Premier League. 21-åringen står med 74 kampar for Juventus. På dei skåra han ni mål og sto bak ti målgivande pasningar.

Uruguayanske Bentancur har vore Juventus-spelar sidan 2017. Totalt spelte han 181 kampar for Torino-klubben. No blir òg han Tottenham-spelar.

Manageren til London-klubben Antonio Conte har vore på jakt etter å forsterke spelarstallen i overgangsvindauget. Nokre timar før det stengde fekk han napp.

(©NPK)