Svenske langrennsløparar åtvara mot å trene på OL-stadion

Nyheitsbyrået TT skriv at lagleiinga åtvara løparane mot å trene i 17 minusgrader og solid vind måndag. Dei tilrådde i staden alternativ trening i OL-byen.

William Poromaa, svensk OL-løpar og kjærasten til gullhåpet Frida Karlsson, trassa rådet frå trenarane.

– Dette er vanleg vêr heime i Sverige. Det bit ikkje på meg, sa han etter treningsøkta.

– Det er ei veldig bra, men tøff løype, og det går tungt. Eg trur det passar meg veldig bra, la Poromaa til.

Svenskane har vore på plass i OL sidan fredag og får ei solid opplading til dei første øvingane samanlikna med dei norske konkurrentane sine.

Dei første norske langrennsløparane landar tysdag. Koronasmitte i troppen har skapt utfordringar i oppkøyringa.

– For min del er det bra å få vere her i nokre dagar før konkurransane byrjar. Eg synest likevel at Noreg har snørt igjen sekken ganske bra, og eg trur dei er gira berre av å få komme hit, seier Poromaa.

