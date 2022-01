Superbowl-laga er klare: Rams møter Bengals i NFL-finalen

sport

Superbowl skal spelast på heimearenaen til Los Angeles Rams. Dermed blir Rams det andre laget i NFL-historia som får spele finalen på heimebane, etter at Tampa Bay Buccaneers gjorde det for eit knapt år sidan. Då enda Buccaneers opp med å vinne NFL-tittelen.

Etter seks strake tap mot 49ers sidan 2019, såg det lenge stygt ut for Rams òg i NFL-semifinalen. Med éin periode igjen låg laget under med ti poeng, men så kollapsa 49ers.

Rams skåra ein touchdown tidleg i fjerde periode og sette òg to trepoengsspark etter å ha stoppa 49ers offensive spelarar ved to ulike høve. Så fekk 49ers ein ny sjanse til å utlikne eller ta leiinga med knapt to minutt igjen.

Då tok Rams' eminente forsvarsspelar Aaron Donald ansvar og pressa 49ers quarterback Jimmy Garoppolo til å kaste ballen ballen i hendene på Rams-forsvarar JaMycal Hasty og sikra sigeren for Rams.

Bengals vart klare for Superbowl søndag kveld norsk tid, etter eit enormt comeback mot Kansas City Chiefs.

