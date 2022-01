Smittetrøbbel for snøbrettlandslaget – sportssjefen og landslagstrenaren blir haldne heime

sport

Grimsrud slit med ei forkjøling, medan Håker er i isolasjon på grunn av smitte i familien, melder NRK.

Dermed går to av dei viktigaste støttespelarane til dei norske snøbrettkøyrarane glipp av starten av OL i Beijing. Dei må bli igjen heime når den norske OL-troppen reiser frå Oslo klokka 20.00 måndag.

Dei norske snøbrettkøyrarane skal i aksjon allereie laurdag, på den første dagen av leikane. Då skal Hanne Eilertsen representere Noreg i slopestyle-kvalifiseringa på kvinnesida. Søndag skal mennene køyre kvalifisering før finalen på måndag.

Ståle Sandbech vann OL-sølv i slopestyle i Sotsji i 2014 og er lei seg for at OL-starten går utan to viktige støttespelarar.

– Det er jo ikkje anna enn veldig kjipt. Det er jo kjipt å ikkje ha dei som organiserer og legg til rette for oss under konkurransar. Og kanskje den aller viktigaste konkurransen, seier Sandbech til NRK.

(©NPK)