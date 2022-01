Redusert grunnspel i eliteserien ishockey – poengsnitt blir avgjerande

sport

Det er klart etter at Norges Ishockeyforbund (NIHF) vedtok at ingen lag skal spele fleire enn tre kampar per veke. Ei rekkje koronautsetjingar har ført til at enkelte lag har hamna kraftig bakpå.

Nitten.nos utrekning viser at Vålerenga, som står med 28 spelte kampar, ikkje har sjanse til å gjennomføre alle rundar før serien skal avsluttast seinast 10. mars. Som ein konsekvens av det får heller ikkje Grüner eller Manglerud Star spelt full grunnserie.

– Vi er samde om å spele det vi kan innanfor tre kampar på ei veke. Det er allereie no Vålerenga-kampar som ikkje er plasserte. Dei blir det ikkje tid til å gjennomføre innanfor tidsramma vi har sett. Det er ikkje datoar igjen, seier sportssjef Petter Salsten i NIHF.

Som i fjor og året før blir det dermed poengsnittet per kamp som vil avgjere plasseringa på tabellen, og dermed fordelinga av sluttspelsplassane.

– Det skal ikkje vere noko problem. Det er ein metode andre ligaer òg har nytta dei siste åra. Dette er eit annleisår, seier Salsten.

