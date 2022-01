Haalands klubb til kamp mot tilskodartak – går til retten

sport

Dortmunds administrerande direktør Hans-Joachim Watzke sa måndag at han beklagar å måtte involvere rettsapparatet, men at det no handlar om å verne interessene til eigen klubb.

Frå før har Köln og Leipzig gjort til tilsvarande steg.

Både Dortmund og Köln tilhøyrer Nordrhein-Westfalen-delstaten i Tyskland. Der vil ein domstol allereie tysdag ta stilling til hastesaka han er førelagd av Dortmund. Klubben håpar å få restriksjonane delstatsstyresmaktene har lagt på talet på tilskodarar kjent ugyldige.

Dei tyske delstatane sit sjølv med ansvaret for å vurdere og setje tak på talet på tilskodarar som kan sleppast inn på kampar i idretten. Det har ført til relativt store forskjellar, avhengig av kva område i Tyskland dei ulike klubbane høyrer til.

Dortmund og Köln må akkurat no ta omsyn til at berre 750 personar kan få vere til stades ved kampar.

– Vi er medvitne om ansvaret vårt i samfunnet, men det betyr i dette tilfellet å gi beskjed dersom tiltak ikkje lenger verkar forståelege og er utan effekt. Samtidig blir overlevingsevna til mange aktørar innan kultur og idrett sett i fare, seier Köln-sjef Alexander Wehrle.

Den neste runden i tysk Bundesliga blir spelt kommande helg. Då skal Erling Braut Haaland og lagkameratane i Dortmund ut i toppkamp heime mot Bayer Leverkusen.

