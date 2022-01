Formel 1 innfører vaksinekrav

sport

Det får BBC stadfesta av Formel 1. The Times erfarte nyheita allereie søndag.

Kravet betyr at ingen får vere på depotområdet i Grand Prix-helgane utan å vere fullvaksinerte mot viruset. Reglane gjeld for både førarar, lagmedlemmer, mediefolk, funksjonærar, gjester og andre som skal delta på løpa.

Truleg vil ikkje regelendringa få nokon konsekvensar for nokon av førarane i Formel 1-sirkuset. To vaksinedosar var eit krav for å delta i VM-runden i Austin, Texas i oktober, og alle førarane i 2022 er etter seiande vaksinerte, ifølgje BBC.

Det vart òg vedteke ein plan om å vaksinere alt personell på eit styremøte i Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) i desember. Formel 1 har òg forplikta seg til å følgje koronapolitikken i kvart enkelt land sporten besøkjer.

Formel 1-leiinga satsar på å få gjennomført 23 løpshelgar i 2022. Starten går i Bahrain med VM-løp 20. mars.

(©NPK)