CSKA Moskva omtaler avtalen på nettstaden sin.

– Emil Bohinen vil spele for Serie A-klubben til slutten av 2021/22-sesongen. Avtalen inneheld ein opsjon på ein permanent overgang.

Bohinen spelte totalt ti kampar for CSKA denne sesongen og skåra to mål. Det er under eitt år sidan kantspelaren forlét Stabæk og norsk fotball til fordel for livet som utanlandsproff i Russland.

No går ferda til italiensk fotball, der vil han bli lagkamerat med Stefan Strandberg i Salernitana.

