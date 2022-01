Lagnadsdagar for alpinkometane: – Går rundt med konstant angst

sport

Éin ting er at dei må gjennomgå testar i forkant av flyreisa som må vere negative: to testar innanfor dei fire siste dagane, og dessutan ein test før avreise på Gardermoen.

I tillegg ventar dagleg testing i Beijing. Det er anslått at inkubasjonstida for omikronvarianten av koronaviruset er mellom to og fire dagar, så moglegheita for å dra med seg smitten til Kina er til stades.

– Ein går rundt med ein konstant angst for korona, seier Braathen til NTB frå leilegheita si i Oslo.

Denne veka kom han heim frå Schladming i Austerrike.

– Ein kjenner seg ikkje sånn kjempetrygg på flyplass og -reise og alt mogleg, men til sjuande og sist får eg ikkje gjort meir enn å følgje smittevern og vere påpasseleg med ikkje å møte andre menneske, fortel han.

Åleine på hytta

Lagkamerat Atle Lie McGrath drog rett frå 2.-plass i Schladming til Kvitfjell og isolerte seg på hytta. Der blir han fram til avreise.

– Eg tek ingen risiko. Eg skal ikkje møte noko av næraste familie eingong. Eg skal vere heilt åleine. Kanskje gå litt randonee og finne roa her, seier bæringen.

Dei siste dagane har det oppstått smitte i langrennsleiren. Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng og Simen Hegstad Krüger har alle testa positivt i tillegg til sprinttrenar Arild Monsen. Det er mange spørsmål i lufta og førebels få svar på når og om dei får reist og delteke i leikane.

– Det er nesten meir nervar knytt til det enn meisterskapen i seg sjølv. Vi idrettsutøvarar liker å ha kontroll på alt. Heile denne situasjonen har noko som har vorte så stort og vanskeleg at vi ikkje kan kontrollere alle ledda av det. Det er mykje uvisse og spørsmål som gjer at det blir ganske skummelt, forklarer McGrath.

– Får ikkje gjort meir

Han fortel at alpinlandslaget gjer det dei kan.

– Om vi får ein positiv test, må vi ta det derfrå. Det er ikkje ein morosam situasjon, nei. Det kjem til å bli veldig spesielt.

I leilegheita i Oslo er Braathen, som ikkje går på butikken, men får matkasse levert på døra.

– Blir eg smitta, blir eg smitta. Eg trur ikkje eg skal gå rundt og vere livredd for det, for eg får ikkje gjort noko meir med det enn det eg gjer no, seier han.

(©NPK)