Handballherrane heiltente på VM-plass – kritiserer EHF for smitten

– Vi møter eit tøft lag med klassespelarar i alle posisjonar. Det er eit fysisk sterkt og teknisk godt lag og eit av dei betre laga eg har sett i denne meisterskapen, sa landslagssjef Christian Berge under pressekonferansen på torsdag.

Berge innrømmer at det har vore nokre tunge timar etter at Noreg kasta bort ei leiing på seks mål og tapte 23–24 for Sverige i handball-EM tysdag. Vinn handballherrane mot Island, sikrar dei seg billett til neste års VM i Sverige og Polen.

– Det er kanonviktig, og det har vi snakka mykje om etter Sverige-kampen. Vi skal opp på hesten igjen og klinke til med ein god kamp i morgon. Det har vore fokuset vårt, heldt landslagssjefen fram.

– Ikkje ein vellykka meisterskap

Landslagssjefen seier stemninga i troppen har vore ganske langt nede etter Sverige-tapet.

– Vi hadde ein fot i semi, og så klarer vi å rote det bort. Det hjelper ekstremt på motivasjonen at det er VM-plass i potten. Vi kjem til å gjere alt i vår makt for å ta han.

Kaptein Christian O'Sullivan er klar på kva som ventar laget mot Island.

– Island er eit kjempebra lag, som har fått opp ein veldig god generasjon med unge spelarar. Dei er flinke til å sleppe ball og har eit vanvitig bra kontringsspel, sa O'Sullivan, som til dagleg spelar saman med Gísli Thorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon i tyske Magdeburg.

– Vil du seie at 5.-plass er ein vellykka meisterskap?

– Nei, det vil eg ikkje seie. Men 5.-plass i eit EM er ikkje ein dårleg prestasjon. Vi har tapt to kampar med eitt mål. Men på viktige tidspunkt mot Sverige skal vi vere betre. Då hadde vi stått i ein semifinale, sa O'Sullivan.

Ingen fleire smittetilfelle

Onsdag vart det kjent at målvakt Torbjørn Bergerud og linjespelar Magnus Gullerud leverte positive koronaprøver etter Sverige-kampen.

– Vi fekk tilbake alle prøvene i dag, og det er ingen nye smitta hos oss akkurat no, opplyste Berge.

Bergerud og Gullerud er på veg heim frå meisterskapen i bil gjennom Europa.

– Korleis er forma til dei to?

– Den var god då dei drog, men eg veit ikkje korleis den er no, sa landslagssjefen.

Med førstemålvakt Bergerud på veg heim startar mest truleg Kristian Sæverås i mål for Noreg mot Island. Under pressetreffet kom Sæverås med kritikk av Det europeiske handballforbundet.

– Ein kan stille spørsmål om kor det kan ha gått gale, sidan det har vore så mykje smitte under meisterskapen. Eg meiner det har vore for mykje. Så får EHF ta ei evaluering etter meisterskapen om kva som kunne vore gjort betre.

– Meiner du meisterskapen burde vore utsett?

– Nei, det meiner eg ikkje. Men eg meiner ein burde vore litt strengare på testar, og kven som kjem inn og ut av hotellet, konstaterte Sæverås.

– Forkasteleg

Etter at Danmark tapte mot Frankrike onsdag kunne Danmarks handballforbund fortelje at trenar Nikolaj Jacobsen og fleire spelarar har fått drapstruslar og andre hatmeldingar i sosiale medium.

– Eg vil gjerne uttale meg om det når vi er ferdige, men det er rett og slett forkasteleg. At det er mogleg, sa ein ordknapp Berge.

Noreg møter Island fredag klokka 15.30 i Budapest.

