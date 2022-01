Eggen vart gravlagd i heimbygda: – Fekk oss til å tru på det umoglege

sport

Trenarlegenda vart 80 år. Han sovna stille inn med den næraste familien til stades på Orkdal sjukehus 19. januar. Eggen er den mest suksessrike fotballtrenaren i noregshistoria på klubbsida. Han leidde Rosenborg med braksuksess gjennom fleire tiår. På nittitalet slo Rosenborg med Eggen i spissen både Dortmund (3–0) og Milan (2–1) i Meisterligaen.

Real Madrid fekk òg unngjelde på Lerkendal. I 1997/1998-sesongen slo Rosenborg laget, som vann Meisterligaen det året, 2–0. Han leidde i tillegg Rosenborg til 14 ligatitlar, og dessutan Moss til eit sensasjonelt seriegull i 1987.

Sjølv om Eggen for det meste blir hugsa for trenarbragdene sine, hadde han ein solid spelarkarriere i botnen. Han vart seriemeister både med Vålerenga (1965) og Rosenborg (1967 og 1969), og han spelte 29 A-landskampar. Han vann òg cupen med Rosenborg.

Eggen vart fekk ei rekkje heidersprisar for innsatsen sin for norsk fotball. Han har mellom anna fått Olavstatuetten, Sør-Trøndelag fylkes kulturpris, Kniksenprisen som årets trenar, Årets Kniksen, Kniksens heiderspris, Idrettgallaens heiderspris og Norsk Fotballtrenerforenings heidersteikn med diplom. Eggen vart dessutan utnemnd til riddar av St. Olavs orden i 2005.

Tidlegare elevar

Dei tidlegare RBK-elevane til Eggen, Erik Hoftun, Roar Strand og Bent Skammelsrud, fann etter kvart vegen opp til alteret for å seie nokre ord om Eggen.

– No skal du vise meg det du kan, og ikkje det du ikkje kan, for det er eg ikkje interessert i. Så kan det du kan, setjast saman med det dei andre kan, og så blir det best mogleg. Det var det første du sa til meg, Nils Arne, sa Hoftun.

– Nils var hærføraren vår når vi var på tokt i Europa. Vi vann ikkje alle slaga, men vi visste alltid at Nils Arne ville verne oss i alle samanhengar: Eg vil takke deg for at du fann godfoten min, sa Skammelsrud.

Dei tre avslutta med å framføre eit dikt til ære for den gamle trenaren sin.

– Smilet kjem fort når vi tenkjer på alt vi har opplevd med deg og på grunn av deg. Du var og vil alltid vere trenaren vår. Vi er takksame for at du fekk oss til å tru på det umoglege og ikkje minst for at du lærte oss å spele på lag – på ordentleg, sa Strand.

Mange til stades

Det var svært mange kjende fjes til stades i gravferda, mellom anna Rune Bratseth. Han var sportsdirektør under store delar av Eggens tid som trenar i Rosenborg. Han snakka med Adresseavisen før seremonien.

– Det var ikkje eit kjedeleg liv. Fantastiske gode minne. I ettertid handla det lite om pokalar og gull og meir om vennskapen. Eg er evig takksam over å ha fått så mykje tid med Nils, sa Bratseth.

– Livet mitt blir hakket fattigare utan Nils, sa han.

Til stades i gravferda var også Egil «Drillo» Olsen, og dessutan dei tidlegare Eggen-elevane Runar og Ørjan Berg. Det var også fleire tidlegare RBK-trenarar i kyrkja, mellom anna Kåre Ingebrigtsen og Åge Hareide.

Ola By Rise, som Eggen gav ut boka «Godfoten» saman med i 1999, var også på plass. Rise var Eggens trufaste sisteskanse under delar av RBK-tida.

Livsgneiste

Gudstenesta vart leidd av sokneprest i Byåsen kyrkjesokn, Steinar Leirvik. Åge Aleksandersen innleidde seremonien med ei framføring av låten «Dekksguten» framfor dei frammøtte. Den var til minne om ungdomstida til Eggen, då han arbeidde på båten til onkelen sin.

Kyrkja var fylt med helsingar til Eggen. Kongefamilien var blant dei som hadde sendt ei blomsterhelsing.

I kyrkja fekk fleire høve til å seie nokre ord om Eggen. Dottera Kristin, som gav faren ei nyre i 2015, var ein av dei.

– Du hadde ein livsgneiste inn til det siste som alle kunne beundre … Eg vil takke deg for all omsorg, tryggleik og tillit, sa ho.

Barnebarnet Christian Eggen Rismark, som er aktiv fotballspelar for Ranheim, sa også nokre ord.

– Tenk å ha fri tilgang til sitt største førebilete, sa han.

