Langrennsleiinga ser an situasjonen rundt Weng og Kalvå

Begge to er i isolasjon i Seiser Alm. Det skal dei vere fram til 3. februar.

– Vi håpar at det skal vere mogleg å få sendt dei til OL. Vi har framleis rom for å vente med den endelege avgjerda. Mellom anna må vi sjå an svara av dei nye PCR-testane som er tekne, seier langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet til NTB.

Bjervig stadfestar at dei også har kontakta kvinnelege løparar som det kan bli aktuelt å hente inn som reservar. Desse er valde ut på bakgrunn av resultat tidlegare i sesongen.

– Vi måtte sende inn ei såkalla longlist før jul, der vi bad om akkrediteringar. Somme av desse som er aktuelle reservar, er bedne om å aktivere akkrediteringane sine. Dette må dei gjere for mellom anna å melde inn den daglege helsetesten sin og ta covidtestar, seier Bjervig.

Landslagstrenar Ole Morten Iversen stadfestar overfor VG at dei har kontakta to løparar.

Ane Appelkvist Stenseth seier til avisa at ho er den eine av desse. Landslagstrenar Iversen gir uttrykk for at «det ikkje er noko dårleg tips» at den andre er Silje Thoedorsen.

