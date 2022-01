Ishockey: To nye Grüner-kampar utsette etter koronasmitte

sport

Oslo-klubben skulle møtt Stjernen torsdag, medan Ringerike etter planen var motstandar laurdag. Ingen av kampane blir noko av som følgje av koronasmitte.

Oppgjeret mot Stjernen er flytta til 17. februar, opplyser Stjernen Hockey på Twitter. Kampen mot Ringerike skal ein no prøve å få gjennomført på nytt 1. mars.

– Vi har halde stand i vel 22 pandemi-månader, inntil vi no dei siste dagane har fått covid-relatert sjukdom i laget og dermed må avlyse kampar, skriv Grüner på Twitter.

Ringerike har òg slite med smitte den siste tida.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten fortalde tidlegare denne veka til NTB at norsk ishockey kjem til å prioritere sluttspel framfor seriespel denne sesongen. Det inneber at grunnspelet blir runda av som planlagt i mars, same kor mange kampar som er spelte.

– Det å setje ligaen på pause har vi vurdert som lite fornuftig førebels. Det medfører berre at det definitivt ikkje blir spelt kampar. Og igjen, kampar har vi hatt for lite av, så vi ønskjer å spele dei vi kan. Vi har hatt eit håp om å få spelt alle kampane, men som alle skjønner, byrjar det å gå tomt for dagar, sa Salsten.

