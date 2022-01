sport

Delar av idretten ventar framleis på å komme skikkeleg i gang igjen med aktiviteten etter nedstenginga under pandemien. Den siste tida er det i all hovudsak breiddeidretten for vaksne som framleis har måtta rette seg etter avgrensande smitteverntiltak.

Tidlegare denne veka varsla regjeringa at det vil komme store lettar neste veke. Idrettspresident Berit Kjøll forlanger at dei resterande restriksjonane blir fjerna.

– Tida er moden for full gjenopning for absolutt alle medlemmer av norsk idrett. Frå og med neste veke forventar vi ingen restriksjonar som avgrensar moglegheitene til å gjennomføre trening, kampar, turneringar eller toppidrett, seier ho.

Kjøll viser til at norsk idrett har lidd store tap under denne pandemien, mellom anna i form av fall i medlemstala i svært mange idrettar. Dei økonomiske tapa blir òg omtalte som store.

Idrettspresidenten håpar også at alle publikumsavgrensingar på idrettsarrangement forsvinn i tida som kjem.

– Det som her er heilt avgjerande, er at det blir store lettar, då idrettsarrangørane våre blir påførte store tap om avgrensingane held fram. Norsk idrett er tufta på frivillig innsats, men no må vi berre innsjå at utan inntekter blir det heller ingen idrett, seier Kjøll.

(©NPK)