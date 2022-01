Hopp: Tande og Forfang har framleis for høge koronaverdiar – håpar å kunne dra til OL måndag

sport

Forfang og Tande vart stadfesta koronasmitta førre veke og kjemper no mot klokka for å rekke å bli klare til Beijing-OL.

Ingen av dei reiser til verdscuprennet i Willingen i Tyskland i helga.

Skiforbundet skriv i ei pressemelding at dei to hopparane blir heime for å «være under Olympiatoppens testregime».

– Forfang og Tande er i prosessen om å teste seg ut av covid-19. Verdiane som trengst for å komme seg til OL, er ikkje heilt oppnådde, men det er svært sannsynleg at dei kjem seg til Kina i tide. Derfor vel dei å køyre testregime her i Noreg i regi av Olympiatoppen, seier landslagstrenar Alexander Stöckl.

Kan rekke det

Tande og Forfang skulle etter planen vere med resten av hopplandslaget på eit charterfly frå Gardermoen til Beijing kommande måndag. Stöckl seier at det framleis er mogleg å rekke den avgangen.

– Vi får nye svar i dag og i morgon, og det er framleis mogleg å dra måndag. Viss ikkje, må vi finne ei anna løysing. Det finst fleire alternativ, seier Stöckl til NTB.

Den første hoppkonkurransen for menn er søndag 6. februar.

– Så vi har litt tid på oss, seier landslagstrenaren.

Marius Lindvik er ute av karantene og reiser som planlagt til Willingen.

Lindvik reiser

Fredrik Villumstad, som ikkje er teken ut til OL, har òg hatt korona den siste tida.

– Fredrik er i same situasjon, men ønskjer sjølvsagt å delta i Willingen. Her ventar vi på den siste testen, som vart teken onsdag kveld. Vi håpar verdiane er gode nok, slik at vi kan søkje om deltaking hos covid-legeteamet til FIS, seier Stöckl.

Desse er tekne ut til verdscuprennet i Willingen i helga:

Halvor Egner Granerud (Asker)

Marius Lindvik (Rælingen)

Robert Johansson (Søre Ål)

Robin Pedersen (Stålkameratene)

Willumstad er òg teken ut, under føresetnad av ein negativ koronatest.

