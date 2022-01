Haaland forsvarer Dortmund-kritikken: – Var på tide å seie noko

sport

Det var etter Bundesliga-oppgjeret mot Freiburg 14. januar at den norske superspissen gav utsegner til Viaplay som skapte store overskrifter verda rundt. Temaet var debatten som går føre seg rundt hans eigen kontraktssituasjon.

– Eg har valt å ikkje seie ein einaste ting, av respekt for klubben. Eg vil eigentleg berre spele fotball, men no byrjar dei å presse meg til å avgjere ting, og det betyr at vi snart må få gang på ting, sa jærbuen.

I eit ferskt intervju, også det gjort med Viaplay, blir Haaland konfrontert med utsegnene han gav etter Freiburg-kampen. 21-åringen er klar på at han ikkje angrar eigne ordval.

– Eg ønskjer ikkje å gå meir i detaljar om det. For meg var det rett og slett på tide å seie noko. Mange har snakka om meg, men for meg er no alt sagt, seier Dortmund-stjerna.

I intervjuet kjem han òg inn på skadesituasjonen som har bekymra fansen den siste tida. Haaland forlét banen mot Hoffenheim sist helg, og i etterkant stadfesta klubben at problemet er av muskulær art.

Haaland roar likevel med at han er i trening, og at skaden ikkje synest å vere av det alvorlege slaget.

Lionel Messi vann Ballon d'or for sjuande gong i november føre Bayern München-stjerna Robert Lewandowski. Mange reagerte då på at den polske spelaren vart forbigått i kåringa.

– Eg meiner Lewandowski er nummer éin, med (Karim) Benzema og Messi på delt andre- og tredjeplass, seier Haaland.

Messi nemnde sjølv Lewandowski under utdelinga i fjor, og sa han burde fått prisen året før. Då vart kåringa avlyst på grunn av koronapandemien.

(©NPK)